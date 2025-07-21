Berlin'de Türk gruplar arasında çatışma! 30 yaşındaki Mesut Atsız hayatını kaybetti

Almanya'nın başkenti Berlin'de hafta sonu Şanlıurfalı iki grup arasında çıkan kavgada 30 yaşındaki Mesut Atsız hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Atsız'ın cenazesinin Türkiye'ye gönderilebileceği öğrenildi.

Almanya'da başkent Berlin'de Şanlıurfalı iki grup arasında cumartesi günü yerel saatle 21.00 sıralarında "daha önceden satışı yapılan evden kalan 500 Euro nedeniyle" kavga çıktı.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gesundbrunnen semtindeki Bastian caddesinde yer alan kafenin önünde çıkan ve çok sayıda kişinin karıştığı kavgada 30 yaşındaki Mesut Atsız bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Atsız, tüm müdahaleye rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

25 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Alman polisi, Atsız'ın ölümüne neden olduğu şüphesiyle 25 yaşında bir kişiyi gözaltına aldı. Berlin polisinin olaya ilişkin soruşturması sürerken, cenazenin otopsi işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Atsız'ın Berlin'de kılınacak cenaze namazının ardından Türkiye'ye gönderilebileceği öğrenildi.