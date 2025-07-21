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Evinde ölü bulunan yarış spikeri Esen Gök son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ölüm, Aydın, Nazilli, Cenaze, Aile, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'daki evinde ölü olarak bulunan yarış spikeri Esen Gök, memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Fildamı Sokağı'nda bir sitede ikamet eden Türkiye'nin ilk kadın yarış spikerlerinden 39 yaşındaki Esen Gök'ten 2 gündür haber alamayan arkadaşları, Gök'ün evine gitti.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir marifeti ile girdikleri evde genç spiker Gök'ün cansız bedenini buldu. Gök'ün ölüm haberini alan arkadaşları ve ailesi ise yasa boğuldu.

Evinde ölü bulunan yarış spikeri Esen Gök son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim

TOPRAĞA VERİLDİ

Ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan spikerin cenazesi Aydın'ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi Yavuz Selim Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gök'ün cenazesi Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Esen Gök'ün ailesi ve yakınları katılırken, genç spiker annesi Şadiye ve babası Yusuf Gök taziyeleri kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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