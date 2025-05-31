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Haberler > 3. Sayfa > Nur Sena Düzgün'ün intiharının arkasında ne var? Üniversite iddialar hakkında açıklama yaptı

Nur Sena Düzgün'ün intiharının arkasında ne var? Üniversite iddialar hakkında açıklama yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nur Sena Düzgün&#039;ün intiharının arkasında ne var? Üniversite iddialar hakkında açıklama yaptı
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da üniversite öğrencisi Nur Sena Düzgün, ağaca asılı halde ölü bulundu. Düzgün'ün üniversitedeki hocasıyla ilişki yaşadığı için intihar ettiği öne sürüldü. Geride bıraktığı not sosyal medyada gündem olurken Dicle Üniversite, iddiaların asılsız olduğunu ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. İşte acı olayın detayları.

Diyarbakır'da üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Nur Sena Düzgün, okula yakın bir yerde intihar etti. Acı olay sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Genç kızın, ölümünden bir gün önce Instagram profilinde paylaştığı “26.05.2025, Sağlıksız bir birey. Bir ölünün hatıra defteri” notu, yakın çevresinde ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

Nur Sena Düzgün'ün intiharının arkasında ne var? Üniversite iddialar hakkında açıklama yaptı - 1. Resim

DAHA ÖNCE DE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Genç kızın üniversitedeki bir hocasıyla ilişki yaşadığı bunun üzerine canına kıydığı iddia edildi. 

İddianın sahiplerinden biri de Gazeteci Emrullah Erdinç oldu. Erdinç, iddiaların odağındaki akademisyenin Sena'ya 'kopya' bahanesiyle yakınlaştığını genç kızı manipüle ettiğini söyledi. 

Gazeteci, Sena'nın ilişkisini yakın arkadaşlarına anlattığını ve "Beni gizliyor" dediğini öne sürdü. Fakültedeki herkesin olayı bildiğini iddia eden Erdinç, genç kızın daha önce 3 kez intihara kalkıştığını öne sürdü. 

Öte yandan Sena'nın olaydan kısa süre önce kurs hocasına bir mektup bırakarak intihar edeceğini bildirdiği ve "Cenazemi alın" mesajı ile konum bilgisi paylaştığı öne sürüldü.

intihar
Nur Sena Düzgün'ün yazdığı iddia edilen intihar notu. 

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA VAR

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada ise olayla ilgili yoğun bir bilgi kirliliğinin mevcut olduğu, asılsız söylenti ve iddiaların paylaşıldığı belirtildi.

Nur Sena Düzgün'ün intiharının arkasında ne var? Üniversite iddialar hakkında açıklama yaptı - 3. Resim

Resmi makamlar dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena DÜZGÜN’ün vefatı nedeniyle bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, olayla ilgili yoğun bir bilgi kirliliği mevcut olup asılsız söylenti ve iddialar paylaşılmaktadır.

Konu Üniversitemiz, Emniyet Müdürlüğü ve Savcılık tarafından tahkik edilmekte olup konu ile ilgili geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma süreci devam etmektedir.

Üniversitemiz idaresi, süreci büyük bir hassasiyetle ve dikkatle takip etmektedir. Süreç tamamlanmadan konuyla ilgili yapılan bütün açıklamalar manipülatif olmaktan öteye geçmeyecektir.

Resmi makamlarca olay netliğe kavuşturulmadan yapılacak hiçbir açıklamaya, habere itibar edilmemesi, öğrencimizin rûhâniyatının incitilmemesi adına hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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