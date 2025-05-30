Ayağına ağırlık bağlayıp intihar etti! 2 metre derinlikte bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evli ve 1 çocuk babası olan Sinan D. (55), ayağına ağırlık bağlayarak denize atladı. Hayatını kaybeden Sinan D. 2 metre derinlikte bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ayağına ağırlık bağlayıp denize atlayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da evli ve 1 çocuk babası Sinan D. (55), ailesi ve arkadaşlarına mesaj atarak Adaboğazı mevkiine gitti.

2 METRE DERİNLİKTE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbarın ardından Sahil Güvenlik dalış ekibi olay yerine hareket etti.

Bölgede yapılan kontrollerde 2 metre derinlikte ayağından ağırlık bağlı halde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sinan D.'nin cenazesi Bodrum Limanı'na getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.