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Ayağına ağırlık bağlayıp intihar etti! 2 metre derinlikte bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayağına ağırlık bağlayıp intihar etti! 2 metre derinlikte bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evli ve 1 çocuk babası olan Sinan D. (55), ayağına ağırlık bağlayarak denize atladı. Hayatını kaybeden Sinan D. 2 metre derinlikte bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ayağına ağırlık bağlayıp denize atlayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da evli ve 1 çocuk babası Sinan D. (55), ailesi ve arkadaşlarına mesaj atarak Adaboğazı mevkiine gitti.

Ayağına ağırlık bağlayıp intihar etti! 2 metre derinlikte bulundu - 1. Resim

2 METRE DERİNLİKTE CANSIZ BEDENİ BULUNDU 

İhbarın ardından Sahil Güvenlik dalış ekibi olay yerine hareket etti.

Bölgede yapılan kontrollerde 2 metre derinlikte ayağından ağırlık bağlı halde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayağına ağırlık bağlayıp intihar etti! 2 metre derinlikte bulundu - 2. Resim

Sinan D.'nin cenazesi Bodrum Limanı'na getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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