Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu, birçok ilden hissedildi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6,0 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, saat 01.51 sıralarında meydana gelen depremin, yerin 20,41 kilometre derinliğinde ölçüldüğünü bildirdi. Depremin bölgedeki birçok kentten hissedildiği aktarıldı.

İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanında korkutan depremler yaşanmaya devam ediyor.

Bu akşam saatlerinde Marmara Denizi merkezli 3,8 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntının ardından bir deprem de Muğla Datça açıklarında gerçekleşti.

MUĞLA AÇIKLARINDA 6 ŞİDDETİNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6,0 büyüklüğünde şiddetli bir deprem olduğunu duyurdu.

Saat 01.51 sıralarında meydana gelen depremin, yerin 20,41 kilometre derinliğinde ölçüldüğü bildirildi. Depremin Muğla başta olmak üzere bölgedeki çok sayıda ilden hissedildiği kaydedildi.

VALİ AKBIYIK: OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Akbıyık, deprem ile ilgili taramaların devam ettiğini, ancak şuana kadar ulaşan olumsuz bir durum bildirilmediğini söyledi.