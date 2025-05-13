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İstanbul'da korkutan deprem! 10 saniye sürdü, AFAD ilk verileri açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;da korkutan deprem! 10 saniye sürdü, AFAD ilk verileri açıkladı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da az önce hissedilen bir deprem oldu. AFAD, depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha yaşandı. 

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ YİNE AYNI

AFAD verilerine göre deprem yine Silivri açıklarında meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak ölçüldü.

Saat 20:46:30 sıralarında meydana gelen deprem yerin 10.86 km derinliğinde yaşandı. Depremin bazı ilçelerde hissedildiği öğrenildi.

İstanbul'da korkutan deprem! 10 saniye sürdü, AFAD ilk verileri açıkladı - 1. Resim

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DAHA YÜKSEK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. Rasathaneye göre deprem yerin 4.4 km derinliğinde yaşandı.

İSTANBULLULARI KORKUTAN 10 SANİYE

Deprem 23 Nisan'da olduğu gibi yaklaşık 10 saniye sürdü. Depremi hisseden birçok vatandaş büyük korku ve panik yaşadı. Sosyal medyada birçok vatandan yaşadığı korkuları paylaştı.

O paylaşımların bazıları şu şekilde:

"4.1'i hissetmedim bu nasıl 3.8 ya salladı.

3.8 Kadıköy'de koltukta nasıl sallıyor bizi?

3.8 den fazla gibiydi sanki."
 

İstanbul'da korkutan deprem! 10 saniye sürdü, AFAD ilk verileri açıkladı - 2. Resim

BİR DEPREM DE ÇANAKKALE AÇIKLARINDA

İstanbul'da yaşanan depremin hemen ardından Çanakkale açıklarında bir deprem daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli verilerine göre Ege Denizi'nde Bozcaada açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Çevre illerden hissedilen deprem yerin 10.31 km derinliğinde yaşandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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