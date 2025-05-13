İstanbul'da korkutan deprem! 10 saniye sürdü, AFAD ilk verileri açıkladı

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha yaşandı.

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DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ YİNE AYNI

AFAD verilerine göre deprem yine Silivri açıklarında meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak ölçüldü.

Saat 20:46:30 sıralarında meydana gelen deprem yerin 10.86 km derinliğinde yaşandı. Depremin bazı ilçelerde hissedildiği öğrenildi.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DAHA YÜKSEK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. Rasathaneye göre deprem yerin 4.4 km derinliğinde yaşandı.

İSTANBULLULARI KORKUTAN 10 SANİYE

Deprem 23 Nisan'da olduğu gibi yaklaşık 10 saniye sürdü. Depremi hisseden birçok vatandaş büyük korku ve panik yaşadı. Sosyal medyada birçok vatandan yaşadığı korkuları paylaştı.

O paylaşımların bazıları şu şekilde:

"4.1'i hissetmedim bu nasıl 3.8 ya salladı.

3.8 Kadıköy'de koltukta nasıl sallıyor bizi?