İstanbul'da korkutan deprem! 10 saniye sürdü, AFAD ilk verileri açıkladı
İstanbul'da az önce hissedilen bir deprem oldu. AFAD, depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha yaşandı.
DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ YİNE AYNI
AFAD verilerine göre deprem yine Silivri açıklarında meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak ölçüldü.
Saat 20:46:30 sıralarında meydana gelen deprem yerin 10.86 km derinliğinde yaşandı. Depremin bazı ilçelerde hissedildiği öğrenildi.
KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DAHA YÜKSEK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. Rasathaneye göre deprem yerin 4.4 km derinliğinde yaşandı.
İSTANBULLULARI KORKUTAN 10 SANİYE
Deprem 23 Nisan'da olduğu gibi yaklaşık 10 saniye sürdü. Depremi hisseden birçok vatandaş büyük korku ve panik yaşadı. Sosyal medyada birçok vatandan yaşadığı korkuları paylaştı.
O paylaşımların bazıları şu şekilde:
"4.1'i hissetmedim bu nasıl 3.8 ya salladı.
3.8 Kadıköy'de koltukta nasıl sallıyor bizi?
BİR DEPREM DE ÇANAKKALE AÇIKLARINDA
İstanbul'da yaşanan depremin hemen ardından Çanakkale açıklarında bir deprem daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli verilerine göre Ege Denizi'nde Bozcaada açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Çevre illerden hissedilen deprem yerin 10.31 km derinliğinde yaşandı.