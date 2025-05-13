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Az önce deprem mi oldu? İstanbul peş peşe sallandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Az önce deprem mi oldu? İstanbul peş peşe sallandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da artçı sarsıntılar hissedilmeye devam ediyor. 13 Mayıs Salı günü Marmara Denizi’nde sabah 4.1 büyüklüğünde, öğleden sonra 16.14 sularında 3.1 şiddetinde iki sarsıntı meydana geldi. Deprem korkusunu yaşamaya devam eden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesini araştırmaya başladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesi güncellendi. İstanbul’da meydana gelen 6.2’lik depremin ardından artçı sarsıntılar aylardır devam ediyor. Kandilli Rasathanesi, 13 Mayıs Salı gününde 8 sarsıntı meydana geldiğini açıkladı. 

Az önce deprem mi oldu? İstanbul peş peşe sallandı - 1. Resim

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul artçı sarsıntılarla sarsılmaya devam ediyor. Özellikle Marmara Denizi açıklarında meydana gelen depremler “Az önce deprem mi oldu?” sorusunu akıllara bıraktı.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 13 Mayıs 2025 sabahında 4.1 büyüklüğünde, öğleden sonra 16.14 sularında 3.1 şiddetinde iki büyük sarsıntı meydana geldi.

Az önce deprem mi oldu? İstanbul peş peşe sallandı - 2. Resim

İSTANBUL’DA BUGÜN KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Marmara Denizi’nin farklı noktalarında küçük depremler hissediliyor. Özellikle 13 Mayıs Salı sabahı hissedilen 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı vatandaşları tedirgin etti. Marmara Denizi’nde son deprem ise saat 16.14’de 3.1 şiddetinde hissedildi.

Az önce deprem mi oldu? İstanbul peş peşe sallandı - 3. Resim

SON DEPREMLER 13 MAYIS

İstanbul deprem gerçeğiyle gün gün yüzleşirken vatandaşların tedirginlikleri devam ediyor. İşte 13 Mayıs itibarıyla kaydedilen son depremler:

17:10 – Germencik (Aydın) – 1.9
16:21 – Simav (Kütahya) – 0.9
16:19 – Simav (Kütahya) – 1.9
16:14 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 3.1
16:16 – Mut (Mersin) – 1.2
16:06 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 1.8
16:03 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 2.0
15:42 – Kemah (Erzincan) – 1.4
15:24 – Simav (Kütahya) – 0.8
14:54 – Yazıhan (Malatya) – 1.4
14:49 – Gemlik (Bursa) – 3.0
14:45 – Andırın (Kahramanmaraş) – 1.7
14:32 – Germencik (Aydın) – 2.2
14:32 – Germencik (Aydın) – 1.5
14:31 – Bayındır (İzmir) – 1.9
14:22 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi açıkları (Tekirdağ) – 1.2
14:20 – Germencik (Aydın) – 2.5

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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