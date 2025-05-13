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Bursa Gemlik'te deprem! İşte ilk veriler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bursa Gemlik&#039;te deprem! İşte ilk veriler
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi, Bursa'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen depremin neden olduğu korku ve panik her yeni artçı sarsıntıda yeniden ortaya çıkıyor. 

Kandilli Rasathanesi, saat 14.49'da merkezi Bursa olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Gemlik merkezli depremin büyüklüğü 3.4 olarak kayıtlara geçti. Derinliği 12.8 olan deprem İstanbul'da hissedildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3, derinliğini ise 12.1 olarak kaydetti. 

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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