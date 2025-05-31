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Bakan Yerlikaya duyurdu: Bu kabine döneminde 360 suçlu ülkemize aide edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Yerlikaya duyurdu: Bu kabine döneminde 360 suçlu ülkemize aide edildi
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 7 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Yerlikaya paylaşımında, "Her zaman söylediğimiz gibi bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 360 suçlunun ülkemize iadesini sağladık" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı açıklamada, kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A., G.K., M.Ş. ve A.S.A., difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan E.B. ile ulusal seviyede aranan M.T. ve K.Ç. isimli şahısların Türkiye'ye iadesinin yapıldığını söyledi. 

Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Kırmızı Bültenle Aradığımız 7 suçluyu daha ülkemize getirdik. Her zaman söylediğimiz gibi bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 360 suçlunun ülkemize iadesini sağladık

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A., G.K., M.Ş. ve A.S.A., difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan E.B. ile ulusal seviyede aranan M.T. ve K.Ç. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Başkanlıkları koordinesinde; İstanbul, Antalya ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde;

"Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs Kuzey Makedonya’da,

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.K. isimli şahıs Almanya’da,

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve örgüt faaliyetleri çerçevesinde uyuşturucu ihraç ve ticareti yapmak" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ş. isimli şahıs Hollanda’da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.S.A. isimli şahıs Fransa’da,

”Kasten Öldürme” suçundan kırmızı difüzyon mesajıyla ülkemizce uluslararası seviyede aranan E.B. isimli şahıs Rusya’da,

“Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Hakaret, Tehdit, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından ulusal seviyede aranan M.T isimli şahıs ile “Nitelikli Kasten Öldürme” suçunda ulusal seviyede aranan K.Ç. isimli şahıs Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlanmıştır.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. 

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile İstanbul, Antalya ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve Antalya İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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