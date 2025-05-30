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11 ülkenin aradığı azılı suçlular 6 şehirde yapılan operasyonla yakalandı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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11 ülkenin aradığı azılı suçlular 6 şehirde yapılan operasyonla yakalandı!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 ülke tarafından aranan toplam 23 yabancı uyruklu kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 ülke tarafından Interpol'ün aradığı 23 kişinin yakalandığını duyurdu. 

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"6 İlde düzenlediğimiz operasyonlarda 11 ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün

Kırmızı Bülten(13 kişi)

Mavi Bülten(1 kişi) ve

Difüzyon Mesajı (9 kişi) (Kırmızı bülten işlemleri başlatılanlar için Acil Yakalama Mesajı) ile aranan toplam 23 şüpheliyi yakaladık.

11 ülkenin aradığı azılı suçlular 6 şehirde yapılan operasyonla yakalandı! - 1. Resim

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İnterpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa olmak üzere 6 ilde; 

11 ÜLKE DİDİK DİDİK ARIYORDU

Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan olmak üzere toplam 11 ülke tarafından İnterpol Kırmızı Bülten, Difüzyon mesajı ve Mavi Bülten ile aranma kaydı bulunan; 

Yabancı uyruklu; C.M.O., A.L., K.Y., U.I., E.A., A.T., G.G.M., M.A., H.D., R.A., O.K.E., S.B., S.A.M.A., A.S., M.R.S., A.K., A.M., A.K., M.M.N., D.M., F.A.D., Ö.B. ve D.P. isimli şahıslar yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Suç Örgütlerine Üye Olma,

Kasten Öldürme,

Cinsel Saldırı,

Dolandırıcılık ve

Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarından aranma kayıtları olduğu tespit edildi.

11 ülkenin aradığı azılı suçlular 6 şehirde yapılan operasyonla yakalandı! - 2. Resim

İnterpol tarafından aranan ve Emniyetimizin yaptığı titiz incelemeler sonucunda ülkemizde olduğu tespit edilip yakalanan şüpheliler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları koordine eden İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, İnterpol Europol Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. 

11 ülkenin aradığı azılı suçlular 6 şehirde yapılan operasyonla yakalandı! - 3. Resim

Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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