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Gaziantepli ev hanımı Sema geliniyle başladığı işte patron oldu! 5 kadın onun gözünün içine bakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te evde yaptığı yemeklerle iş hayatına giren Sema Sarraf hayallerinin peşinden gitti. İşçi olarak başladığı işletmeden ayrılan kadın kendi işinin patronu oldu. Sarraf şu anda 5 kadına istihdam sağlıyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi 48 yaşındaki Sema Sarraf'ın hayatı 5 yıl önce eşinin vefat etmesiyle değişti. Öncesinde evde yaptığı yemekleri satan kadın bir süre sonra bir işletmede işe başladı. 

İşletmede 5 ay işçi olarak çalışan Sema Sarraf, daha sonra ise çocuklarının da desteğiyle kendi iş yerini kurmaya karar verdi.

Gaziantepli ev hanımı Sema geliniyle başladığı işte patron oldu! 5 kadın onun gözünün içine bakıyor - 1. Resim

Kurduğu işletmede gastronomi kenti Gaziantep'te daha çok Ramazan Bayramı'na özel olarak yapılan ve oldukça zahmetli bir yemek olan yuvalama, içli köfte ve mantı üretimi yapan Sema Sarraf, kurduğu işletmede hem patron oldu hem de kendisi gibi meslek sahibi olmak isteyen ev kadınlarına istihdam sağladı.

GELİNİYLE BAŞLADI ŞİMDİ 5 KADINA EKMEK KAPISI OLDU

İlk olarak geliniyle birlikte üretim yapmaya başlayan Sema Sarraf, hazırladığı ürünleri komşularına ve yakınlarına satmaya başladı. Beklediğinden fazla talep alınca siparişleri yetiştirmek için işletmesini büyüten Sarraf, işletmesinde 5 kadına istihdam sağlıyor.
Merakı ve kararlılığı sayesinde kendi işinin patronu olan Sarraf, azmi ve çalışkanlığıyla birçok kadına örnek oluyor.

Gaziantepli ev hanımı Sema geliniyle başladığı işte patron oldu! 5 kadın onun gözünün içine bakıyor - 2. Resim

Zor şartlar altında başladığı iş hayatındaki başarı hikayesin anlatan Sema Sarraf, işini büyütüp daha fazla kadına istihdam sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Gaziantepli ev hanımı Sema geliniyle başladığı işte patron oldu! 5 kadın onun gözünün içine bakıyor - 3. Resim

HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİTTİ

Açtığı dükkanda 4 kadın ile birlikte çalışan Sema Sarraf, kendi hayallerini gerçekleştirirken ev hanımlarına da istihdam sağlıyor. Bu işe girmeden önce pek çok iş düşündüğünü söyleyen Sarraf, "Eşim çalışmamı istemezdi bundan dolayı vefat ettikten sonra çalışma fikri oluşmamıştı tamamen tesadüf gelişen olay sonrası örgü, butik, ayakkabıcılık gibi pek çok meslek düşündüm fakat hayallerimin içinde yuvalama dükkanı açmak da vardı ve hayalini kurduğum meslekte 4 buçuk yıldır çalışmaktayım" dedi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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