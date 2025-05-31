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'Adile' filminin Hülya Koçyiğit'i de belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Hababam Sınıfı' serisinin Hafize Ana'sı olarak hafızalara kazınan, Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet'in çektiği komedi filmlerinin vazgeçilmez ismi olan Adile Naşit'in hayatını konu alan 'Adile' adlı yapımda, 'Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncası'dan biri olan Hülya Koçyiğit'i oynayacak isim açıklandı.

Yeşilçam'da sayısız filmde kamera karşısına geçen Adile Naşit, 11 Aralık 1987 tarihinde kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 57 yaşında vefat eden usta sanatçının hayatını beyaz perdeye aktaracak BKM yapımı Adile adlı filmin kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

BAŞROL MELTEN KAPTAN

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı filmin çekimleri devam ediyor. Münir Özkul ile karşılıklı oynadığı filmlerdeki anne rolleriyle de tanınan Adile Naşit'i, Berlinale Gümüş Ayı ödüllü Meltem Kaptan oynayacak.

Merakla beklenen projede Hülya Koçyiğit rolünde kamera karşısına geçecek isim de belli oldu.

'Adile' filminin Hülya Koçyiğit'i de belli oldu - 1. Resim

ADİLE NAŞİT ROLÜNÜ BERRE ÖZKAN OYNAYACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 'Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncası'dan Hülya Koçyiğit'i, son olarak 'Gelin Takımı' adlı filmde rol alan Berre Özkan oynayacak.

'Adile' filminin Hülya Koçyiğit'i de belli oldu - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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