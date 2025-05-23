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Adile Naşit filminde Kemal Sunal'ı oynayacak ünlü açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Adile Naşit filminde Kemal Sunal&#039;ı oynayacak ünlü açıklandı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

11 Aralık 1987 tarihinde vefat eden Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Adile Naşit'in hayatını beyaz perdeye aktaracak 'Adile' filminde Kemal Sunal rolünü oynayacak isim belli oldu.

Yeşilçam'da sayısız filmde kamera karşısına geçen Adile Naşit'in hayatını anlatacak filmin çekimleri devam ediyor. Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Kemal Sunal rolünü oynayacak isim açıklandı.

Adile Naşit filminde Kemal Sunal'ı oynayacak ünlü açıklandı - 1. Resim

KEMAL SUNAL ROLÜ İÇİN KARAR VERİLDİ

Habertürk'te yer alan habere göre; 11 Kasım 1944 tarihinde hayatını kaybeden Kemal Sunal'ın, Adile filmindeki rolü için 'Güldür Güldür Show'da 'Ozan' karakteriyle de tanınan Berkay Tulumbacı seçildi.

Adile Naşit filminde Kemal Sunal'ı oynayacak ünlü açıklandı - 2. Resim

"SADECE GÜLÜŞÜ İÇİN 2 HAFTA ÇALIŞTIM"

Filmde Adile Naşit rolünü Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan oynayacak. Kaptan, role hazırlık süreciyle ilgili, "Sadece gülüşü için iki hafta çalıştım" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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