Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Hastane bahçesinde kan donduran infaz! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Hastane bahçesinde kan donduran infaz! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hastane bahçesinde kan donduran infaz! Korkunç detaylar ortaya çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da hastane bahçesinde gerçekleşen cinayetin detayları kan dondurdu. Hayatını kaybeden adamın, aile içi şiddet tartışması sonrası, eşinin kardeşinin oğlu tarafından kurşun yağdırılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından kaçan zanlı ise yakalandı.

Dün gece saatlerinde Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nin bahçesinde Ali Dursun (50) kamyonetiyle hastaneye geldiği sırada, 24 yaşındaki eşinin kardeşinin oğlu E.D. ile karşılaştı.

KURŞUN YAĞDIRDI

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.D., aracına binen Dursun'a kurşun yağdırdı. Dursun, aracının içinde ağır yaralandı ve hastane görevlileri tarafından hemen acil servise alındı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hastane bahçesinde kan donduran infaz! Korkunç detaylar ortaya çıktı - 1. Resim

AİLE İÇİ TARTIŞMA YAŞANMIŞ

Cinayete ilişkin ortaya çıkan yeni detaylar kan dondurdu. İddiaya göre Ali Dursun, olaydan kısa süre önce eşi ve kayınvalidesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dursun'un eşi ve kayınvalidesini darp ettiği ileri sürüldü. Ali Dursun ve E.D.'nin bu sebeple hastanede olduğu ve aralarındaki tartışmanın da aile içinde yaşanan olaydan çıktığı iddia edildi.

Hastane bahçesinde kan donduran infaz! Korkunç detaylar ortaya çıktı - 2. Resim

ZANLI GÖZALTINDA

Olay sonrası kaçan saldırgan için polis ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli E.D., gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen E.D., buradaki işlemlerinin ardından Sapanca Adliyesi'ne sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İniş anında korkutan kaza! Helikopter yan yattı: O anlar kamerada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tatil zehir oldu! Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - 3. SayfaTatil zehir oldu! Havuza düşen çocuk hayatını kaybettiYine sulama kanalı yine ceset! Umut Pirçek nasıl öldü? - 3. SayfaYine sulama kanalı yine ceset! Umut Pirçek nasıl öldü?Dinlenme tesisindeki yumruklu kavga! Darp edilen yolcuya bunu da yaptılar - 3. SayfaDinlenme tesisindeki yumruklu kavga! Yolcuya bunu da yaptılarSokak ortasında adım adım dehşet! Bıçakladı yetmedi ambulansı da engellemeye çalıştı - 3. SayfaÖnce bıçakladı, sonra ambulansı engellediBeton mikseri, dolmuşu biçti! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaBeton mikseri, dolmuşu biçti! Ölü ve yaralılar varBorcunu ödemeyen adamı foseptik çukuruna attı - 3. SayfaBorcunu ödemeyen adamı foseptik çukuruna attı
Sonraki Haber Yükleniyor...