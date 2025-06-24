Hastane bahçesinde kan donduran infaz! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Sakarya'da hastane bahçesinde gerçekleşen cinayetin detayları kan dondurdu. Hayatını kaybeden adamın, aile içi şiddet tartışması sonrası, eşinin kardeşinin oğlu tarafından kurşun yağdırılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından kaçan zanlı ise yakalandı.

Dün gece saatlerinde Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nin bahçesinde Ali Dursun (50) kamyonetiyle hastaneye geldiği sırada, 24 yaşındaki eşinin kardeşinin oğlu E.D. ile karşılaştı.

KURŞUN YAĞDIRDI

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.D., aracına binen Dursun'a kurşun yağdırdı. Dursun, aracının içinde ağır yaralandı ve hastane görevlileri tarafından hemen acil servise alındı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

AİLE İÇİ TARTIŞMA YAŞANMIŞ

Cinayete ilişkin ortaya çıkan yeni detaylar kan dondurdu. İddiaya göre Ali Dursun, olaydan kısa süre önce eşi ve kayınvalidesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dursun'un eşi ve kayınvalidesini darp ettiği ileri sürüldü. Ali Dursun ve E.D.'nin bu sebeple hastanede olduğu ve aralarındaki tartışmanın da aile içinde yaşanan olaydan çıktığı iddia edildi.

ZANLI GÖZALTINDA

Olay sonrası kaçan saldırgan için polis ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli E.D., gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen E.D., buradaki işlemlerinin ardından Sapanca Adliyesi'ne sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.