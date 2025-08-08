Hastanede ilginç olay! Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
Akıllara durgunluk veren olay Aydın'da yaşandı. Gece yarısı hastaneye doğum yapmaya gelen bir kadın, polis zoruyla kocasını hastaneden kovdurdu. Kadının şikayeti üzerine koca, polis tarafından hastane çevresinden de uzaklaştırıldı.
Aydın Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’ne gece yarısı doğum yapmaya gelen bir kadın, kendisine refakat etmek isteyen kocasını istemediğini söyledi ve hastane güvenliğinin kocasını hastaneden çıkarmasını istedi.
DEVREYE POLİS GİRDİ
Hastane güvenliğinin dışarı çıkarmak istediği koca duruma itiraz edip eşine refakat etmek istediğini belirtince bu defa devreye hastane polisi girdi.
HASTANEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kadının talebi üzerine hastane polisi aracılığı ile bölgede rutin devriye görevini yapan birkaç ekip Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’ne sevk edildi. 112 Komuta Merkezi’nin talimatıyla istenmeyen koca hastane çevresinden de uzaklaştırıldı.
KADIN SIĞINMA EVİNDEN GELMİŞ
İlginç olay herkesi şaşırtırken, kadının korunması ve kadın hakları kapsamında kadının kocasının hastaneden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Bu arda hastaneye doğum yapmaya gelen kadının, kadın sığınma evinden geldiği de öğrenildi.