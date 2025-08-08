Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Hastanede ilginç olay! Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu

Hastanede ilginç olay! Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hastanede ilginç olay! Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Akıllara durgunluk veren olay Aydın'da yaşandı. Gece yarısı hastaneye doğum yapmaya gelen bir kadın, polis zoruyla kocasını hastaneden kovdurdu. Kadının şikayeti üzerine koca, polis tarafından hastane çevresinden de uzaklaştırıldı.

Aydın Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’ne gece yarısı doğum yapmaya gelen bir kadın, kendisine refakat etmek isteyen kocasını istemediğini söyledi ve hastane güvenliğinin kocasını hastaneden çıkarmasını istedi.

DEVREYE POLİS GİRDİ

Hastane güvenliğinin dışarı çıkarmak istediği koca duruma itiraz edip eşine refakat etmek istediğini belirtince bu defa devreye hastane polisi girdi.

Hastanede ilginç olay! Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu - 1. Resim

HASTANEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kadının talebi üzerine hastane polisi aracılığı ile bölgede rutin devriye görevini yapan birkaç ekip Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’ne sevk edildi. 112 Komuta Merkezi’nin talimatıyla istenmeyen koca hastane çevresinden de uzaklaştırıldı. 

KADIN SIĞINMA EVİNDEN GELMİŞ

İlginç olay herkesi şaşırtırken, kadının korunması ve kadın hakları kapsamında kadının kocasının hastaneden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Bu arda hastaneye doğum yapmaya gelen kadının, kadın sığınma evinden geldiği de öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Acı haberi kızı duyurdu! Münir Özkul'un eşi Umman Özkul vefat etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Karabük'ta akıl almaz manzara! Çayını demleyip, sandalyesini kapan orman yangını izlemeye gitti - 3. SayfaÇayını demleyip, sandalyesini alan yangını izlemeye gittiPikniğe giden aile hayatının şokunu yaşadı! Sular bir anda yükseldi... - 3. SayfaPikniğe giden aile hayatının şokunu yaşadı!Van'da korkunç kaza! Hurda yığınına dönen araçta can verdiler - 3. SayfaVan'da korkunç kaza! Hurda yığınına dönen araçta can verdilerAYM'den felç kalan hasta için ihlal kararı! "Tazminat faizi, olay anından işletilmeli" - 3. SayfaAYM'den felç kalan hasta için ihlal kararı!Emniyet mensubuna uzaklaştırma! Sancaktepe'deki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı - 3. SayfaSosyal medyayı ayağa kalkmıştı! Polise uzaklaştırmaFethiye'de İngiliz turist dehşeti yaşadı! Otomobil tarafından çiğnendi, hayati tehlikesi sürüyor - 3. SayfaFethiye'de İngiliz turist dehşeti yaşadı!
Sonraki Haber Yükleniyor...