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Kayınpederine ait tarlayı ateşe vermişti! Öfkeli gelinin akıbeti belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aydın, Yangın, Arazi Anlaşmazlığı, Gelin, Kayınbaba, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle kayınpederine ait olan ve incir ağaçlarının bulunduğu tarlayı ateşe vererek zirai alan yangınına sebep olduğu belirlenen Y.E. isimli öfkeli gelinin akıbeti belli oldu.

Dün Konuklu ve Kalfaköy Mahalleleri arasında incir ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde saat 12.00 sıralarında kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, 4 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ile havadan, 5 arazöz, 5 itfaiye aracı, 9 jandarma aracı ve 37 personel ile karadan müdahale edildi. Alevler ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

2 BAĞ EVİ İLE 3 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında 2 bağ evi ve incir ağaçları ile 3 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kayınpederine ait tarlayı ateşe vermişti! Öfkeli gelinin akıbeti belli oldu - 1. Resim

KAYINPEDERİNE KIZIP YAKMIŞ

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma ve inceleme sonucunda yangını Konuklu Mahallesi'nde ikamet eden ve kayınpederi ile arazi husumeti bulunan Y.E. isimli kadın şahsın çıkardığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan öfkeli gelin Y.E., gerekli işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Dağı ateşe veren öfkeli gelin sevk edildiği mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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