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Sezonun ilk ürünü! Kilosu 400 liradan satıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'de kuru incir üretiminin en önemli merkezi olan Aydın'da sezonun ilk ürünü satıldı. 100 kilogram olarak Germencik Tariş İncir Birliği'ne getirilen kuru incirler, kilogramı sembolik olarak 400 liradan satın alındı.

Germencikli üretici Salih Demir, sezonun ilk kuru incirini Tariş İncir Birliğine teslim etti. Demir, toplamda 100 kilogram kuru incir getirdiğini belirterek, sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Sezonun ilk ürünü! Kilosu 400 liradan satıldı - 1. Resim

"KALİTE GEÇEN YILIN ÜSTÜNDE" 

Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar, sezonun ilk ürününü sembolik olarak 400 liradan aldıklarını söyledi.

Kuraklığa rağmen incirlerin iyi durumda olduğunu belirten Kacar, "Adetlerin bazıları küçük ama kalite olarak geçen yılın üstünde bir kalite olacağını görüyoruz. Bundan sonrası için hava koşulları çok önemli. Tariş olarak kalitemizden ödün vermedik, titizlikle çalışıyoruz." dedi.

Sezonun ilk ürünü! Kilosu 400 liradan satıldı - 2. Resim

HEDEF 4 BİN 500 TON VERİM

Geçen yıl 3 bin ton incir alımı gerçekleştirdiklerini bildiren Kacar, "Bu yıl amacımız 4 bin 500 ton incir alımı yapmak. Bu yıl rekoltenin geçen yıla göre artacağını düşünüyoruz. Tariş olarak başta Uzak Doğu, Almanya, İtalya olmak üzere 35 ülkeye ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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