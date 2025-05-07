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Havalimanında nefes kesen operasyon! Yuttukları uyuşturucuyu Türkiye'ye sokmak isterken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Havalimanında nefes kesen operasyon! Yuttukları uyuşturucuyu Türkiye&#039;ye sokmak isterken yakalandılar
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya Havalimanı'nda yakalanan iki şüphelinin iç beden muayenesinde, yutarak sakladıkları 35 kapsül halinde 278 gram eroin ele geçirildi. Uluslararası uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüpheliler tutuklandı.

Antalya'da uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs, havalimanında yakalandı. Üzerlerinden uyuşturucu madde çıkmayan şüpheliler, cihaza sokulup iç muayeneleri yapıldığında ise 35 kapsül eroini yuttukları anlaşıldı.

Antalya Emniyeti, başarılı bir uyuşturucu operasyonuna daha imza attı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri S.S. ve F.M.K. isimli şahısların İran ülkesinden Van'a geçtiği ve uyuşturucu maddeyi yutma yöntemi ile Antalya'ya gelip kentte bunları torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları aracılığı ile piyasaya sürecekleri yönünde bilgi edindi. Bunun üzerine operasyon düğmesine basan ekipler Antalya Havalimanında S.S. ve F.M.K'yi yakaladı.

Havalimanında nefes kesen operasyon! Yuttukları uyuşturucuyu Türkiye'ye sokmak isterken yakalandılar - 1. Resim

FİLMLERİ ÇEKİLDİ, KAPSÜLLER ORTAYA ÇIKTI

S.S. ve F.M.K. isimli şahısların hastanede yapılan iç beden muayenesi sonucunda 35 kapsül halinde toplam 278 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin havalimanındaki görüntüleri, yakalandıktan sonra muayene edilme anları ve yuttukları kapsüllerin yer aldığı film sonuçları kameralara yansıdı.

Havalimanında nefes kesen operasyon! Yuttukları uyuşturucuyu Türkiye'ye sokmak isterken yakalandılar - 2. Resim

2 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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