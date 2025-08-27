Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Haydarpaşa’da yakıt ikmal gemisinde yangın! Ekipler müdahale etti

Haydarpaşa’da yakıt ikmal gemisinde yangın! Ekipler müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yangın, Haydarpaşa, İtfaiye, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Haydarpaşa Limanı’nda yakıt ikmal gemisinin ambar kısmında yangın çıktı. Sabah saatlerinde yaşanan yangına çok sayıda ekip müdahale etti.

Yangın sabah saat 07.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı’nda bulunan yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde meydana geldi.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Haydarpaşa’da yakıt ikmal gemisinde yangın! - 1. Resim

BİR KİŞİ HAFİF YARALI

Yangında gemi personelinden bir kişi sırtından hafif şekilde yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatılırken, ekipler soğutma ve güvenlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da dehşet! Kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın hayatını kaybettiSon 3 deneme başarısız olmuştu! 10'uncu test istenildiği gibi oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP'yi karıştıracak iddia! Kılıçdaroğlu'ndan geri dönüş sinyali: Kaçmak olmaz - 3. SayfaGeri dönüş sinyali verdi: Kaçmak olmazSon sözlerini halası duydu! 2 çocuk babası bunalımdan çıkamadı, canına kıydı - 3. SayfaSon sözlerini halası duydu! Acı olay...Bursa'da dehşet! Kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - 3. SayfaDefalarca bıçaklanan kadın hayatını kaybettiVatandaşın Meclis Dilekçe Komisyonu'na ilettiği talep: Muhtarlık kalksın - 3. SayfaVatandaştan "muhtarlık kalksın" talebiİstanbul'da 4 gündür aranan kayıp Suriyeli çocuktan iyi haber! Günlerdir tramvayla dolaşmış, banklarda uyumuş... - 3. Sayfaİstanbul'da 4 gündür aranan kayıp çocuktan iyi haber!Adana'da seyir halindeki dolmuşa silahlı saldırı: Şoför hayatını kaybetti: - 3. SayfaSeyir halindeki dolmuşa silahlı saldırı: Şoför can verdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...