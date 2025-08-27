Haydarpaşa’da yakıt ikmal gemisinde yangın! Ekipler müdahale etti

Yangın sabah saat 07.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı’nda bulunan yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde meydana geldi.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

BİR KİŞİ HAFİF YARALI

Yangında gemi personelinden bir kişi sırtından hafif şekilde yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatılırken, ekipler soğutma ve güvenlik çalışmaları gerçekleştirdi.