Henüz 20 yaşındaydı! Muhammet Kulak'ın ölüm haberi bir ay sonra geldi

İzmir’de çalıştığı tekneden balıklama denize atlayarak başını kuma çarpan Muhammet Kulak (20) isimli genç hastaneye kaldırılmıştı. Tüm sevenleri 30 gündür tedavi gördüğü hastaneden sağ salim çıkmasını beklerken ölüm haberi geldi.



Olay yaklaşık bir ay önce Dikili ilçesine bağlı Bademli açıklarında meydana geldi. Bir gezi teknesinde çalışan Muhammet Kulak (20) mola sırasında balıklama denize atladı.

ŞAKA SANDILAR GERÇEK ÇIKTI

Suda hareketsiz kalan Kulak’ın arkadaşları önce onun şaka yaptığını düşündü. Bir süre sonra olayın ciddi olduğunu anlayan arkadaşları, genci hemen sudan çıkardı. Muhammet, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

ACI HABER BİR AY SONRA GELDİ

Ağır yaralanan genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ölüm haberi ise tam 30 gün sonra geldi.