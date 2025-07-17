Sinop’ta yürek yakan son: Polat Can Uçar ve Samet Keten kurtarılamadı
Sinop’ta serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren iki gençten biri daha hayatını kaybetti. Olay sonrası bir gencin vefat ettiği diğerinin ise tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde öldüğü öğrenildi.
13 Temmuz’da Kastamonu’nun Tosya ilçesinden tatil için Sinop’a gelen ve Akliman mevkisinde serinlemek için denize giren Polat Can Uçar ve Samet Keten, bir süre sonra suyun içinde gözden kayboldu.
POLAT CAN UÇAR HENÜZ 20 YAŞINDAYDI
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler Samet Keten’i denizden çıkartarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 20 yaşındaki Polat Can Uçar ise yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasının ardından bulunarak hastaneye kaldırıldı. Uçar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Samet Keten Ankara’ya sevk edildi.
SAMET KETEN’DEN DE ACI HABER GELDİ
18 yaşındaki Keten, yaklaşık 5 gündür süren yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Acı haber, memleketi Tosya’da ikinci kez büyük üzüntüye yol açtı.