Sinop’ta yürek yakan son: Polat Can Uçar ve Samet Keten kurtarılamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Temmuz 2025 11:42 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 11:43 - Güncelleme:

Sinop, Boğulma, Ölüm, Genç, Haber

Sinop’ta serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren iki gençten biri daha hayatını kaybetti. Olay sonrası bir gencin vefat ettiği diğerinin ise tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde öldüğü öğrenildi.

13 Temmuz’da Kastamonu’nun Tosya ilçesinden tatil için Sinop’a gelen ve Akliman mevkisinde serinlemek için denize giren Polat Can Uçar ve Samet Keten, bir süre sonra suyun içinde gözden kayboldu. POLAT CAN UÇAR HENÜZ 20 YAŞINDAYDI İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler Samet Keten’i denizden çıkartarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 20 yaşındaki Polat Can Uçar ise yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasının ardından bulunarak hastaneye kaldırıldı. Uçar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Samet Keten Ankara’ya sevk edildi. SAMET KETEN’DEN DE ACI HABER GELDİ 18 yaşındaki Keten, yaklaşık 5 gündür süren yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Acı haber, memleketi Tosya’da ikinci kez büyük üzüntüye yol açtı. İlgili Haber Samsun'da yürek sızlatan olay! 4 yaşındaki çocuğun durumu kritik, geriye sadece oyuncağı kaldı... Piknik facia ile sonlandı! İki kız kardeş dehşeti yaşadı, acı haber geldi

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Melin Öztürk