Piknik facia ile sonlandı! İki kız kardeş dehşeti yaşadı, acı haber geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Temmuz 2025 17:48 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 17:54 - Güncelleme:

Şanlıurfa, Birecik, Fırat Nehri, Boğulma, Ölüm, Haber

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde piknik için Fırat Nehri'ne giden ve serinlenmek için suya giren iki kız kardeş dehşeti yaşadı. Kardeşlerden biri boğularak hayatını kaybetti, diğeri ise tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren iki kız kardeşten biri boğularak hayatını kaybederken diğeri ise hastanede tedaviye alındı. FIRAT 13 YAŞINDAKİ BEYZA NUR'A MEZAR OLDU Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Keskince kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Ailece pikniğe giden 13 yaşındaki Beyza Nur Arslan ile 17 yaşındaki ablası Sevgi Arslan, serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde akıntıya kapıldı. İlgili Haber Kocaeli'de acı olay! Engelli kızını kurtarmak isteyen baba boğularak can verdi ABLA TEDAVİ ALTINDA Çevredekiler tarafından sudan çıkartılan iki kardeş, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kardeşten 13 yaşındaki Beyza Nur Arslan hayatını kaybederken 17 yaşındaki ablası Sevgi Arslan ise durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru