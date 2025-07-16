Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Piknik facia ile sonlandı! İki kız kardeş dehşeti yaşadı, acı haber geldi

Piknik facia ile sonlandı! İki kız kardeş dehşeti yaşadı, acı haber geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Piknik facia ile sonlandı! İki kız kardeş dehşeti yaşadı, acı haber geldi
Şanlıurfa, Birecik, Fırat Nehri, Boğulma, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde piknik için Fırat Nehri'ne giden ve serinlenmek için suya giren iki kız kardeş dehşeti yaşadı. Kardeşlerden biri boğularak hayatını kaybetti, diğeri ise tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren iki kız kardeşten biri boğularak hayatını kaybederken diğeri ise hastanede tedaviye alındı.

FIRAT 13 YAŞINDAKİ BEYZA NUR'A MEZAR OLDU 

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Keskince kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Ailece pikniğe giden 13 yaşındaki Beyza Nur Arslan ile 17 yaşındaki ablası Sevgi Arslan, serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde akıntıya kapıldı.

Piknik facia ile sonlandı! İki kız kardeş dehşeti yaşadı, acı haber geldi - 1. Resim

ABLA TEDAVİ ALTINDA 

Çevredekiler tarafından sudan çıkartılan iki kardeş, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kardeşten 13 yaşındaki Beyza Nur Arslan hayatını kaybederken 17 yaşındaki ablası Sevgi Arslan ise durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Temmuz kahramanlarının evlatları! Anadolu'dan gelen şehit çocukları Boğaz'da bir arada...İki kentin üzerine karabasan gibi çöktü! Vatandaşlar şaştı kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye Nermin Zeren'in başına gelenleri günlerce konuşmuştu... Korkunç olayda yeni skandal! Üstüne para teklif etmişler - 3. SayfaBir skandal daha ortaya çıktı! Üstüne para teklif etmişlerBir kişiyi caddede yatırıp boğazını sıkmıştı! Neden yaptığını anlattı - 3. SayfaGörüntüler gündem olmuştu! Neden yaptığını anlattıYolun karşısına geçmeye çalışan adam metrelerce sürüklendi: Görüntüler tüyleri diken diken etti... - 3. SayfaYolun karşısına geçen adam metrelerce sürüklendiAyşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç'un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş! Detaylar korkunç - 3. SayfaKatilin eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş!Hiçbir güvenlik önlemi yok! 5 katlı binanın çatısında yürekleri ağza getiren görüntü - 3. Sayfa5 katlı binada yürekleri ağza getiren görüntüMüşteri iş yerini kurşun yağmuruna tuttu! Sebebi şoke etti - 3. SayfaMüşteri iş yerini kurşun yağmuruna tuttu
Sonraki Haber Yükleniyor...