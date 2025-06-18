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Hevesle gittikleri tatil zehir oldu! Havuza düşen çocuk boğularak can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hevesle gittikleri tatil zehir oldu! Havuza düşen çocuk boğularak can verdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Yozgat'ta bir termal otelde havuza düşen 7 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan bir termal otelde babasıyla birlikte otelin havuzuna giren Deniz Buğra Yiğit (7), babasının havuz başından kısa süreli olarak ayrıldığı esnada havuza düştü.

Havuzdakiler tarafından geç fark edilen çocuk, havuzdan çıkartıldı ve sağlık ekibi çağrıldı. Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hevesle gittikleri tatil zehir oldu! Havuza düşen çocuk boğularak can verdi - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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