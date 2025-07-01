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Hızla gelip tırın altına girdi! Hurdaya dönen araçta baba ve 3 çocuğu can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa’da seyir halindeki otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren araçta sıkışan baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

Dün saat 16.15 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi’nde, Uşak istikametinden Kula yönüne seyir halinde olan Rıdvan A. (36) yönetimindeki otomobil, bir lokantanın önünde park halinde bulunan 26 AKH 517 plakalı tıra arkadan çarptı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan sürücü Rıdvan A. ile çocukları M.N.A. (12), Y.A. (9) ve M.T.A. (6) araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan baba ve üç çocuğunu ağır uğraşlar sonucu çıkardı.

Hızla gelip tırın altına girdi! Hurdaya dönen araçta baba ve 3 çocuğu can verdi - 1. Resim

DÖRDÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde dört kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hızla gelip tırın altına girdi! Hurdaya dönen araçta baba ve 3 çocuğu can verdi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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