Husumetlilerin kavgası cinayetle bitti! Pompalı tüfekle öldürdü

Gaziantep'te husumetli olduğu çoban tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan Salih Elbir hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde gece saatlerinde iddiaya göre çobanlık yapan ve hayvanları otlattıktan sonra ağıla dönen Mehmet Ö. (28), yolda daha önce aralarında anlaşmazlık bulunan Salih Elbir (30) ile karşılaşarak tartışmaya başladı.

POMPALIYLA ÖLDÜRDÜ

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyümesi üzerine Mehmet Ö., çobanlık yaparken kullandığı pompalı tüfekle Salih Elbir'e 2 el ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Elbir, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Salih Elbir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Elbir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ZANLI GÖZALTINDA

Hayatını kaybeden 30 yaşındaki Salih Elbir'in cenazesi yapılan işlemlerin ardından Oğuzeli ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Öte yandan cinayet zanlısı Mehmet Ö.'nün ise gözaltına alındığı, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.