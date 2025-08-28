Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Husumetlini tek yumrukla yere serdi! Çevredekiler şoka girdi: O anlar kamerada

Husumetlini tek yumrukla yere serdi! Çevredekiler şoka girdi: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa, Saldırı, Bıçak, Yumruk, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da husumetlisinin üzerine bıçakla yürüyen saldırgan tek yumrukla adamı yere serdi. Adam kanlar içinde kalırken ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Ekiplerin saldırganı arama çalışmaları devam ederken olay anı kameralara yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, iddialara göre aralarında husumet olan iki kişi Santral Garaj Mahallesi'nde karşılaştı.

Elinde bıçakla husumetlisinin üzerine yürüyen saldırgan, bir anda yumruk atarak husumetlisini yere serdi. Yere yığılan ve kanlar içinde kalan şahsı gören çevredeki vatandaşlar şoka girdi.

Husumetlini tek yumrukla yere serdi! Çevredekiler şoka girdi: O anlar kamerada - 1. Resim

KORKUNÇ ANLARA KAMERADA

Yerde yatan yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı tahkikat başlattı.

Husumetlini tek yumrukla yere serdi! Çevredekiler şoka girdi: O anlar kamerada - 2. Resim

Öte yandan yaşanan anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Teğmenlerin kılıçlı korsan yemini gündem olmuştu! MSB'den Harp Okullarındaki mezuniyet açıklamasıEşi dehşeti yaşattı! Ayten Alıcı’nın acı haberi 20 gün sonra geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sevgi'yi herkesin gözü önünde öldürdü: Katil kocanın ilk sözü ortaya çıktı - 3. SayfaKatil kocanın ilk sözü ortaya çıktı!Boş arazide uygunsuz hareketler sergilemişlerdi! 2 genç gözaltına alındı - 3. SayfaUygunsuz görüntülenen gençler gözaltındaAntalya'da 'yaşlı çift' alarmı! Komşular, ekipleri harekete geçirdi - 3. SayfaAntalya'da 'yaşlı çift' alarmı! Ekipler harekete geçtiAlemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Firari her yerde aranıyor - 3. SayfaKan donduran anlar kamerada!5 saniyelik şov binlerce liraya mal oldu! - 3. Sayfa5 saniyelik şov binlerce liraya mal oldu!Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira istemişlerdi! Filmleri aratmayan olayda yeni detay: Kanlı gömleğini... - 3. SayfaFilmleri aratmayan olay! "Kanlı gömleğini..."
Sonraki Haber Yükleniyor...