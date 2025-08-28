Husumetlini tek yumrukla yere serdi! Çevredekiler şoka girdi: O anlar kamerada

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, iddialara göre aralarında husumet olan iki kişi Santral Garaj Mahallesi'nde karşılaştı.

Elinde bıçakla husumetlisinin üzerine yürüyen saldırgan, bir anda yumruk atarak husumetlisini yere serdi. Yere yığılan ve kanlar içinde kalan şahsı gören çevredeki vatandaşlar şoka girdi.

KORKUNÇ ANLARA KAMERADA

Yerde yatan yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı tahkikat başlattı.

Öte yandan yaşanan anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.