İki araç çarpıştı, ortalık kan gölüne döndü! 4 ölü, 2 yaralı var

Van'da 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu ortalık kan gölüne döndü. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Çaldıran-Doğubayazıt karayolu Demircik Mahallesi yakınlarında S.A. yönetimindeki 04 B 0156 plakalı otomobil ile Ahmet Öztürk yönetimindeki 34 DCM 607 plakalı hafif ticari kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

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4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Ahmet Öztürk, Hasan Yeşil ve Hüseyin Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, S.A., Z.A. ve N.A. isimli şahıslar yaralandı. Bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesi kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen ve yaralılardan durumu ağır olan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.