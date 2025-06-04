İki araç çarpıştı, ortalık kan gölüne döndü! Anne ve bebeği hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 otomobil çarpıştı. Feci kazada anne ve 1,5 yaşındaki bebeği hayatını kaybetti.

Ceyhan-Kadirli kara yolunun hayvan pazarı mevkisinde Ramazan Kement idaresindeki 01 DD 828 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ziya K'nin kullandığı 01 VBR 36 plakalı otomobil çarpıştı.

ANNE VE BEBEĞİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ramazan Kement ile aynı araçtaki Selver Sonkaya ve 1,5 yaşındaki bebeği Alparslan Sonkaya ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Selver Sonkaya ve bebeği, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve bebeğinin cenazeleri morga kaldırıldı, sürücü Ziya K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.