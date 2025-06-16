Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İki aracın çarpışması ortalığı kan gölüne çevirdi! Çok sayıda yaralı var

İki aracın çarpışması ortalığı kan gölüne çevirdi! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu araçlar hurdaya döndü. Feci kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Aksaray - Nevşehir Karayolu Camiliören kavşağında edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden C.D. (26) idaresindeki 68 AAS 275 plakalı Volkswagen marka otomobil, Yalman köyü kavşağına tali yola dönüş yapmak isteyen E.C.İ. (30) yönetimindeki 07 BRF 363 plakalı otomobile çarpıştı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle Volkswagen marka otomobil yaklaşık 3 metre derinliğindeki şarampole takla atarken, diğer araç ise refüje çıkıp takla attı. Araçların hurda yığınına döndüğü kazada sürücülerle birlikte E.K. (24), Ö.K. (9), S.K. (20), Z.K. (14), Y.K. (9), M.S. (26) olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kazayı göre diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma itfaiye, İl Afet Acil Durum (AFAD) ve sağlık ekibi sevk edildi.

İki aracın çarpışması ortalığı kan gölüne çevirdi! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

2 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, Nevşehir istikametine trafiği kapattı. Hurdaya dönen araçlarda sıkışan 4 yaralı kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Toplam 8 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

İki aracın çarpışması ortalığı kan gölüne çevirdi! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Burada tedavi altına alınan yaralılardan S.K. ve Alman uyruklu M.S. isimli şahısların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ve jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Ampute Messi' olarak tanınan Barış Telli evlendi! İşte müstakbel eşi...Ronaldo krizi Fenerbahçe'ye yaradı! Yönetim hemen harekete geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yurt dışına kaçacaklardı! FETÖ şüphelileri yakayı ele verdi - 3. SayfaYurt dışına kaçacaklardı! FETÖ şüphelileri yakayı ele verdiKonya'da korkunç olay! Enişte, kayınbiraderini tüfekle vurup öldürdü - 3. SayfaKonya'da enişte dehşeti: Kayınbiraderini öldürdüAdana'da feci kaza! Baba ve kızları hayatını kaybetti - 3. SayfaBaba ve kızları hayatını kaybettiİzmit'te korkunç kaza! Kamyonet yön levhasına çarptı, kağıt gibi ezildi - 3. SayfaKamyonet yön levhasına çarptı, kağıt gibi ezildiAdıyaman'da taşlı sopalı meydan savaşı! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaAdıyaman'da taşlı sopalı meydan savaşı! Çok sayıda yaralı varSalda Gölü mezarları oldu! Baba ile oğul boğuldu, kızı vatandaşlar kurtardı - 3. SayfaSalda Gölü mezarları oldu! Baba ile oğul boğuldu
Sonraki Haber Yükleniyor...