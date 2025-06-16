İki aracın çarpışması ortalığı kan gölüne çevirdi! Çok sayıda yaralı var

Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu araçlar hurdaya döndü. Feci kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Aksaray - Nevşehir Karayolu Camiliören kavşağında edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden C.D. (26) idaresindeki 68 AAS 275 plakalı Volkswagen marka otomobil, Yalman köyü kavşağına tali yola dönüş yapmak isteyen E.C.İ. (30) yönetimindeki 07 BRF 363 plakalı otomobile çarpıştı.

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ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle Volkswagen marka otomobil yaklaşık 3 metre derinliğindeki şarampole takla atarken, diğer araç ise refüje çıkıp takla attı. Araçların hurda yığınına döndüğü kazada sürücülerle birlikte E.K. (24), Ö.K. (9), S.K. (20), Z.K. (14), Y.K. (9), M.S. (26) olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kazayı göre diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma itfaiye, İl Afet Acil Durum (AFAD) ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, Nevşehir istikametine trafiği kapattı. Hurdaya dönen araçlarda sıkışan 4 yaralı kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Toplam 8 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan S.K. ve Alman uyruklu M.S. isimli şahısların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ve jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.