Dünyada 1 trilyon doları geçen ilk 10 varlık! Dikkat çeken altın ve Bitcoin detayı

Küresel piyasalarda son yıllarda yaşanan fiyat hareketleri, değeri 1 trilyon doları aşan varlıklar listesini de yeniden şekillendirdi. Altın 23,18 trilyon dolar büyüklükle ‘ilk 10’ listesinde açık ara lider olurken; Bitcoin de 2 trilyon dolarla listeye girdi. ABD’li teknoloji devi 6 şirket ve Suudi Aramco ile birlikte gümüş de ‘ilk 10’ sıralamasında kendine yer buldu

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL - Küresel piyasalarda sadece hisse senetleri cephesinde değil altın, Bitcoin ve gümüş gibi varlıklarda da son yıllarda önemli fiyat hareketleri gerçekleşti. Bu fiyat hareketleri, birçok şirket ve varlığın piyasa değerinin, önemli bir eşik olarak kabul edilen 1 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıkmasını da beraberinde getirdi.

1 TRİLYON DOLARI GEÇEN İLK 10

Geçen hafta kapanış fiyatları dikkate alındığında, dünyada değeri 1 trilyon doları aşan ilk 10 varlık şöyle sıralandı:

1-Altın: 23,18 trilyon dolar

2-Microsoft: 3,53 trilyon dolar

3-NVIDIA: 3,46 trilyon dolar

4-Apple: 2,93 trilyon dolar

5-Amazon: 2,25 trilyon dolar

6-Alphabet (Google): 2,12 trilyon dolar

7-Bitcoin: 2,09 trilyon dolar

8-Gümüş: 2,04 trilyon dolar

9-META (Facebook): 1,71 trilyon dolar

10-Saudi Aramco: 1,60 trilyon dolar

ALTIN, AÇIK ARA LİDER

Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmek için yaptığı alımlar, ABD başta olmak üzere ülkelerin artan borç yükü ve bütçe açıkları, faizlerde düşüş beklentisi gibi faktörler altın fiyatlarını son yıllarda destekleyerek, rekor seviyelere ulaşmasını beraberinde getirdi.

Altın, dünyada en değerli varlıklar sınıfında 23,18 trilyon dolarla açık ara lider konumunda bulunuyor. Üstelik altının bu değeri, listede yer alan diğer 9 varlığın toplamından da fazla bir büyüklüğe işaret ediyor.

BTC VE GÜMÜŞ DE İLK 10'DA...

İlk 10 sıralamasına bakıldığında Bitcoin yedinci sırada kendine yer buluyor. Gelişen teknoloji ile birlikte büyüyen Bitcoin, bugün 2 trilyon doların da üzerinde bir değerleme ile dikkat çekiyor.

Aynı zamanda endüstride de yaygın olarak kullanılan değerli metal gümüş de, 2 trilyon doların hemen üzerindeki değeriyle, ilk 10 listesinde sekizinci sırada bulunuyor.

6 ABD'Lİ, 1 SUUDİ ŞİRKET

Listede ABD’de “muhteşem 7”li olarak bilinen teknoloji şirketlerinden 6’sı da 1 trilyon dolar sınırını aşan değeri ile yer aldı. Suudi petrol şirketi Aramco ise 1,6 trilyon dolar büyüklükle, sıralamaya 10’uncu sıradan dahli oldu.