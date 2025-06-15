10 kiloya yakın altın! Sınırda alarm verildi, Moldovalı kaçakçıya polis sürprizi
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Edirne'de kaçakçılığa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Moldova vatandaşı Konstantin D. idaresindeki araçta arama yapıldı. Ekipler, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 9 kilo 900 gram ağırlığında, 24 ayar 7 külçe altın ele geçirdi.
Edirne'de kaçakçılığa yönelik nefes kesen bir operasyon gerçekleştirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında kent girişinde şüphelendikleri otomobili durdurdu.
10 KİLOYA YAKIN ALTIN!
Moldova vatandaşı Konstantin D. (29) idaresindeki araçta arama yapıldı.
Ekipler, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 9 kilo 900 gram ağırlığında, 24 ayar 7 külçe altın ele geçirdi.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş