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10 kiloya yakın altın! Sınırda alarm verildi, Moldovalı kaçakçıya polis sürprizi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne'de kaçakçılığa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Moldova vatandaşı Konstantin D. idaresindeki araçta arama yapıldı. Ekipler, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 9 kilo 900 gram ağırlığında, 24 ayar 7 külçe altın ele geçirdi.

Edirne'de kaçakçılığa yönelik nefes kesen bir operasyon gerçekleştirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında kent girişinde şüphelendikleri otomobili durdurdu.

10 kiloya yakın altın! Sınırda alarm verildi, Moldovalı kaçakçıya polis sürprizi - 1. Resim

10 KİLOYA YAKIN ALTIN!

Moldova vatandaşı Konstantin D. (29) idaresindeki araçta arama yapıldı.

Ekipler, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 9 kilo 900 gram ağırlığında, 24 ayar 7 külçe altın ele geçirdi.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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