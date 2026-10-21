İlkokulda öğle yemeği sonrası panik! 9 öğrenci hastanelik oldu
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir ilkokulda öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan bir ilkokulda, öğle yemeği yiyen 40 öğrenciden 11'inde ani rahatsızlık belirtileri görüldü. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri okulda yapılan öğrencilerden 9'u ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı inceleme başlatılırken yemeklerden numune alınarak analiz sürecine geçildi.
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