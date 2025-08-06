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Irmağa düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Irmağa düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Silopi, Şırnak, Çocuk, Su, Otopsi, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Hezil Çayına düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İlçenin Çalışkan beldesinde ailesiyle birlikte gittiği Hezil Çayına düşen 8 yaşındaki Elif Korkut, gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elif'i arayan ailesi, bir süre sonra çayda cansız bedeni buldu.
Korkut’un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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