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İş adamı Fatih Fil Çeşme'de silahlı saldırıya uğradı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İş adamı Fatih Fil Çeşme&#039;de silahlı saldırıya uğradı!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Çeşme ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Fatih Fil hastaneye kaldırıldı. Polis olay sonrası kaçan zanlıları arıyor, işte Fil'in son sağlık durumu...

Olay, dün saat 20.15 sıralarında Alaçatı Hacı Memiş Mahallesi'nde meydana geldi. İş adamı Fatih Fil, bir kafede oturduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

BACAĞINDAN VURULDU

Bacağına 2 kurşun isabet eden iş adamı, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş adamı Fatih Fil Çeşme'de silahlı saldırıya uğradı! - 1. Resim

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fil'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS ZANLININ PEŞİNDE

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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