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Diyarbakır'da silahlı kavga: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Diyarbakır&#039;da silahlı kavga: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi 41. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da silahlı kavga: Yaralılar var - 1. Resim

Polis kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri de kavganın yaşandığı alan ile burada bulunan bir araçta inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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