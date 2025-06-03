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Adıyaman'da silahlı kavga: 2 yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Adıyaman&#039;da silahlı kavga: 2 yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Besni ilçesi Şahintepesi mevkiinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada S.Ö. ile M.Y. tabancayla yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, polis ekipleri olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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