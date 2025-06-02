Şehrin göbeğinde dehşet: Yolda yürürken kurşun yağmuruna tutuldular!
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Mersin Tarsus'ta yolda yürüyen 2 genç, bir araçtan açılan ateşle ayaklarından vurularak yaralandı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 genç, yolda yürüdükleri sırada bir araçtaki şahsın silahlı saldırısı sonucu yaralandı.
Olay, Kavaklı Mahallesi baraj yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.C.D. (22) ve T.A. (28) adlı iki arkadaşa, yolda yürüdükleri sırada yanlarına yaklaşan bir otomobilden ateş açıldı.
AYAKLARINDAN YARALANDILAR
Gençler ayaklarından yaralanarak acı içinde yere yığılırken, saldırgan şahıs aracıyla olay yerinden kaçtı. Yaralı 2 arkadaş ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir