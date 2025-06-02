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Şanlıurfa'da cadde ortasında silahlı kavga: 1 kişi can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şanlıurfa&#039;da cadde ortasında silahlı kavga: 1 kişi can verdi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Hayriye Mahallesi Şeyh Lütfü Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Şeyhmus Herdem (34) vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da cadde ortasında silahlı kavga: 1 kişi can verdi - 1. Resim

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Herdem, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da cadde ortasında silahlı kavga: 1 kişi can verdi - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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