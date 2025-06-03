Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Pendik'te panik dolu anlar! Yol verme tartışmasında bıçak çekildi

Pendik'te panik dolu anlar! Yol verme tartışmasında bıçak çekildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Pendik'te meydana gelen yol kamerası, panik dolu anlara sebep oldu. İki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında sürücülerden biri otomobilinden inerek, diğer sürücüyü bıçak çekip tehdit etti.

İstanbul Pendik'te meydana gelen yol kamerası, panik dolu anlara sebep oldu.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 31 Mayıs'ta sokakta otomobiliyle ilerleyen bir sürücü, yola aniden çıkan diğer aracın sürücüsüne tepki gösterdi.

Pendik'te panik dolu anlar! Yol verme tartışmasında bıçak çekildi - 1. Resim

YOL VERME KAVGASINA KORKUTAN ANLAR

İki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışma sırasında sürücülerden biri otomobilinden inerek, diğer sürücüyü bıçak çekip tehdit etti.

Olay anı araç içi kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin yola aniden çıkması, sürücünün aracından inip diğer sürücüye bıçak çekmesi ve taraflar arasında yaşanan tartışma yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi, ne zaman yürürlüğe girecek, yeni trafik cezaları ne kadar oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şehrin göbeğinde dehşet: Yolda yürürken kurşun yağmuruna tutuldular! - 3. SayfaYolda yürürken kurşun yağmuruna tutuldular!Sivas'ta tüyler ürperten olay! Yaşlı çift tarlanın ortasında ölü bulundu - 3. SayfaSivas'ta tüyler ürperten olay!Çöp dağlarına AK Parti'den tepki: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iflasının resmidir - 3. SayfaÇöp dağlarına AK Parti'den tepki: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iflasının resmidirBalıkesir'de kontrolden çıkan otomobil, demir yoluna uçtu - 3. SayfaBalıkesir'de kontrolden çıkan otomobil, demir yoluna uçtuKuşadası'nda denizde ceset bulundu! - 3. SayfaKuşadası'nda denizde ceset bulundu!İstanbul'un göbeğinde dehşet anlar! Eyüp'te yakıt tankeri yolun karşısına geçen adama çarptı - 3. Sayfaİstanbul'un göbeğinde dehşet anlar! Eyüp'te yakıt tankeri yolun karşısına geçen adama çarptı
Sonraki Haber Yükleniyor...