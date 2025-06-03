Pendik'te panik dolu anlar! Yol verme tartışmasında bıçak çekildi

Kaynak: Anadolu Ajansı 3 Haziran 2025 00:40 - Güncelleme: 3 Haziran 2025 00:46 - Güncelleme:

İstanbul Pendik'te meydana gelen yol kamerası, panik dolu anlara sebep oldu. İki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında sürücülerden biri otomobilinden inerek, diğer sürücüyü bıçak çekip tehdit etti.

İstanbul Pendik'te meydana gelen yol kamerası, panik dolu anlara sebep oldu. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 31 Mayıs'ta sokakta otomobiliyle ilerleyen bir sürücü, yola aniden çıkan diğer aracın sürücüsüne tepki gösterdi. YOL VERME KAVGASINA KORKUTAN ANLAR İki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında sürücülerden biri otomobilinden inerek, diğer sürücüyü bıçak çekip tehdit etti. İlgili Haber Trump'ın "Başkanlık Portresi" değişti! 'Korku filmi' ve 'Boksör' benzetmeleri yapıldı Olay anı araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yola aniden çıkması, sürücünün aracından inip diğer sürücüye bıçak çekmesi ve taraflar arasında yaşanan tartışma yer alıyor.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş