Trump'ın "Başkanlık Portresi" değişti! 'Korku filmi' ve 'Boksör' benzetmeleri yapıldı

ABD Başkanı Trump'ın "Başkanlık Portresi" değişti. Donald Trump'ın yeni resmi portresi, baş fotoğrafçısı Daniel Torok tarafından çekildi. Portrede Trump'ın sert bir ifadesi ve kalkık bir kaşı dikkat çekiyor. Portre hakkında yapılan "Korku filmi" ve "Boksör" benzetmeleri ise dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi “Başkanlık Portresi”ni güncelledi.

Yeni portre kamuoyuyla paylaşılırken, fotoğraf sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

BBC World'den edinilen bilgilere göre, Donald Trump'ın yeni resmi portresi, baş fotoğrafçısı Daniel Torok tarafından çekildi. Portrede Trump'ın sert bir ifadesi ve kalkık bir kaşı dikkat çekiyor.

"BİR BAŞKANIN EN ÇOK BASILAN GÖRÜNTÜSÜ"

Eski Beyaz Saray fotoğrafçısı Eric Draper, bu tür resmi portrelerin "bir başkanın en çok basılan ve görülen görüntüsü" olduğunu belirtti. Draper, Trump'ın portresinin hem stüdyo aydınlatması hem de çekim sonrası rötuşlarla "ağır şekilde manipüle edildiği" görüşünde.

Fotoğrafta, alttan verilen dramatik aydınlatmanın ("monster lighting") Trump'ın gözlerini öne çıkardığı ve portreye korku filmlerindeki gibi "uğursuz" bir hava kattığı ifade ediliyor. Londra Fotoğraf Enstitüsü'nden Eliska Sky, bu tasvirin bir boksörün maç öncesi duruşunu andırdığını söyledi.

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"CİDDİYET VE NİYET"

Swansea Sanat Koleji'nden Paul Duerinckx, alışılmadık bu aydınlatma tekniğinin "ciddiyet ve niyet" hissi verdiğini belirtti. Normalde fotoğraflarda ışık kaynağının yukarıdan geldiğini, bu portrede tam tersi bir yaklaşımın izleyici üzerinde güçlü bir etki oluşturduğu ekledi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, bu portreyi Trump'ın 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye çalışmakla suçlandığı davada çekilen sabıka fotoğrafına benzetti. Fotoğrafçı Jared Polin, Torok'un bu benzetmeyi doğruladığını ve sabıka fotoğrafından ilham alındığını iddia etti.

"SERT, KARARLI BAKIŞ"

Trump'ın bu yeni portre tarzı, 2017'deki iş adamı havasındaki portresinden ve diğer başkanların geleneksel portrelerinden oldukça farklı. Eric Draper, başkan portrelerinde genellikle "hoş, profesyonel ve davetkar" bir hava oluşturmaya çalışıldığını, ancak bu portrenin farklı bir mesaj vermeyi amaçladığını belirtti.

İngiliz siyasi fotoğrafçı Andrew Parsons, bu portreyi "bir mesaj fotoğrafı" olarak tanımladı ve "objektife sert, kararlı bir bakış" şeklinde yorumladı. Parsons, bu tür siyasi görüntülerin seçim kampanyaları için kritik önem taşıdığını vurguladı.