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İş yerini kurşunlamışlardı, polis operasyonla yakaladı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İş yerini kurşunlamışlardı, polis operasyonla yakaladı!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te bir iş yerinin kurşunlanması olayını gerçekleştiren 3 şüpheli polis operasyonu ile yakalandı. Zanlılar sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Mayıs 2025'te meydana gelen bir iş yerinin kurşunlanması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, iş yerinin kurşunlanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

İş yerini kurşunlamışlardı, polis operasyonla yakaladı! - 1. Resim

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerinde yapılan aramalarda 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 39 adet fişek ile başkalarına ait 2 adet kimlik kartı ele geçirildi.

Tamamlanan yasal işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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