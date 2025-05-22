Yüzlerce kişinin önünde kurşun yağdırdı! Sır cinayette herkes aynı sorunun cevabını arıyor

Bursa'da 75 yaşındaki adam, dün akşam sahilde yüzlerce kişinin gözü önünde bir adamı kurşun yağdırarak öldürdü. Gözaltına alınan zanlı susma hakkını kullanırken cinayetin nedeni aydınlatılmaya çalışılıyor.

Dün gece 22.00 sıralarında Balıkpazarı Mahallesi'nde 75 yaşındaki M.K. sahildeki kahvehaneler bölgesinde yüzlerce kişinin gözü önünde Malatya'daki 6 Şubat depremi sonrası Gemlik'e gelen ve tostçuluk yapan Ömer Tunç (53) isimli şahsa 7 el ateş etti.

ÜZERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Vücuduna 5 kurşun isabet eden Tunç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli M.K.'yı kısa sürede gözaltına aldı. Olaydan sonra yaşananlar görgü tanıkları ve güvenlik kamerasına yansıdı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Poliste susma hakkını kullanan M.K.'nın Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Cinayet sebebiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.