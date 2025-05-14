İşçi servisi otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde A.B. idaresindeki 46 S 0679 plakalı servis minibüsü ile T.E. yönetimindeki 48 H 0681 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI
Yaşanan kazada servis minibüsü devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde 2, servis minibüsünde 10 kişi olmak üzere 12 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde minibüsün seyir halindeyken kavşakta otomobil ile çarpışması yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar