Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İşçileri taşıyan araç şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

İşçileri taşıyan araç şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İşçileri taşıyan araç şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır, Kazalar, Rapor, Trafik, Tarama, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eski Bismil yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 18 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eski Bismil yolunun 13'üncü kilometresinde sabah saatlerinde B.T.'nin kontrolünü kaybettiği 67 ACG 834 plakalı minibüs şarampole yuvarlandı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Tarım işçilerini taşıyan minibüs yan yatarken kazada 18 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İşçileri taşıyan araç şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Minibüsün arkasındaki ‘Kısmetse Dönerim' yazısı dikkat çekerken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İran'da sadece 1 tesis yok olmuş! Trump’ı yıkan değerlendirmePakistan'da sel felaketi! Son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ahmet Minguzzi'nin avukatı Rezan Epözdemir çılgına döndü! "Bana, eşime, 3 çocuğuma bir şey olursa..." - 3. Sayfa"Bana, eşime, 3 çocuğuma bir şey olursa..."İş adamının lüks aracını kundaklayıp görüntüsünü çektiler! - 3. SayfaSürünerek gelip iş adamının arabasını ateşe verdiSamsun'da "kargo" operasyonu! Çuvaldan çıkanlar pes dedirtti - 3. SayfaSamsun'da "kargo" operasyonu! Çuvaldan çıkanlar pes dedirttiSinop’ta yürek yakan son: Polat Can Uçar ve Samet Keten kurtarılamadı - 3. SayfaSinop’ta yürek yakan son: Polat Can Uçar ve Samet Keten kurtarılamadıMinguzzi davasında yeni gelişme... Duruşma 2 Ekim'e ertelendi - 3. SayfaMinguzzi davasında yeni gelişme! 2 Ekim'de...Fethiye'de tekne sürüklendi! İçindekiler kurtarıldı - 3. SayfaFethiye'de tekne sürüklendi! İçindekiler kurtarıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...