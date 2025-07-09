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İskele kırıldı, işçiler yere çakıldı! Feci olayda ölüler var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İskele kırıldı, işçiler yere çakıldı! Feci olayda ölüler var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta bir binanın dış cephe tadilatı sırasında 4. kattaki iskele kırıldı. İskeleden düşen işçilerden 2'si hayatını kaybetti, 1'i de yaralandı.

Merkez Onikişubat İlçesi Gedemen Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki bir binada alınan bilgiye göre, 6 Şubat depremlerinde orta hasar alan bir binanın dış cephe yenileme çalışmaları başlatıldı.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Binanın 4. katında çalışan 3 işçinin bulunduğu iskele kırıldı. İskelenin kırılmasıyla 3 işçi de yere düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İşçilerden 52 Bilal K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.  Ağır yaralanan İrfan K. ile Yunus A. (58) ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede müdahale edilen yaralılardan Yunus A.'da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İskele kırıldı, işçiler yere çakıldı! Feci olayda ölüler var - 1. Resim

Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Bilal K'nin naaşı da hastane morguna gönderildi. Ekipler bölgede inceleme yaparken iş kazasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İskele kırıldı, işçiler yere çakıldı! Feci olayda ölüler var - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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