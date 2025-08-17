İstanbul'da 17 yaşındaki sürücü dehşet saçtı! 7 araca ve seyyar tezgaha çarparak durabildi

Şişli ilçesinde bulunan Bozkurt Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde gece saatlerinde 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıktı ve seyyar tezgaha çarptıktan sonra park halindeki 4 ticari araç ile 3 motosiklete çarparak durabildi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda ve seyyar tezgahta hasara yol açan kazayla ilgili inceleme devam ederken, polis kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor.