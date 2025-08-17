Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da 17 yaşındaki sürücü dehşet saçtı! 7 araca ve seyyar tezgaha çarparak durabildi

İstanbul'da 17 yaşındaki sürücü dehşet saçtı! 7 araca ve seyyar tezgaha çarparak durabildi

3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'un Şişli ilçesinde sürücüsünün 17 yaşında olduğu öğrenilen bir otomobil faciaya neden oluyordu. 17 yaşındaki çocuğun sürdüğü araç, 7 araca ve seyyar tezgaha çarparak maddi zarar verdi.

Şişli ilçesinde bulunan Bozkurt Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde gece saatlerinde 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıktı ve seyyar tezgaha çarptıktan sonra park halindeki 4 ticari araç ile 3 motosiklete çarparak durabildi.

İstanbul'da 17 yaşındaki sürücü dehşet saçtı! 7 araca ve seyyar tezgaha çarparak durabildi - 1. Resim

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda ve seyyar tezgahta hasara yol açan kazayla ilgili inceleme devam ederken, polis kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor.

