Bu akşamki Nice maçı öncesi Tedesco’nun öz güveni yerinde: Daha yeni ısınıyoruz

EMİN ULUÇ - Antalya galibiyetiyle küçük bir kredi kazanan İtalyan hoca, Nice maçının her iki taraf için de zorlu geçeceğini belirtirken, “İhtiyacımız olan tek şey birazcık zaman.” ifadesinde bulundu.

BİZİ SAVUNSUNLAR!

Fenerbahçe’yle çıktığı maçlarda henüz beklenen etkiyi yapamasa da koltuğunu koruyan Domenico Tedesco, Nice maçı öncesi konuştu. Antalya galibiyetiyle görev süresini uzatan İtalyan, Nice için “Savunmada çok iyiler. Orta sahada teknik oyuncuları var ve sağ kanatta da Clauss. Direkt oynamaya çalışan, çok fazla orta yapan bir takım” yorumu yaptı. Tedesco, “Ancak futbolda her şeyi savunamazsınız. Her şeyi savunsaydınız maçlar 0-0 biterdi. Onların da bizi savunması gerekiyor” sözleriyle Fransız ekibini zorlayacak planlarının hazır olduğunu belirtti.

TARAFTAR HEP HAKLIDIR

Mevcut durum hakkında bahane üretmeyen Tedesco, “Sanırım geldiğimden beri tüm takımın yer aldığı altı antrenman yapabildik. Takım söylediğim her şeyi yapmak için elinden geleni yapıyor ama çalışmamız gereken çok şey var” dedi. Sakatlığı olan Duran için, “Ağrıları var. Onu riske atmayacağız. Ben her zaman oyuncularımı koruyacağım” derken Kerem’le ilgili, “Onunla hiçbir problemim yok. İyi seviyeye gelecektir. Tek ihtiyacı olan biraz daha zaman” yorumu yaptı. Tedesco, taraftar için ise, “Bu işi onlar için yapıyoruz. Taraftar her zaman haklıdır” dedi.

KENDİNİ ELEŞTİRDİ: DOBRA İSMAİL

Basın toplantısında Tedesco’ya eşlik eden İsmail Yüksek, hocasına övgüler yağdırırken, Samandıra’yla ilgili iddiaları, “Mutlu bir ortamımız var” diyerek yalanladı. Talisca’ya protestoların tüm takımı üzdüğünü söyleyen İsmail, kendisiyle ilgili ise, “Ben çok iyi oynasaydım transfere ihtiyaç olmazdı” özeleştirisi yaptı.