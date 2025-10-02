Tatar’dan muhalefete: Tek vizyonları Türk garantörlüğünü iptal etmek! Kazanırlarsa taviz masasına oturacaklar

YILMAZ BİLGEN/LEFKOŞA -Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kritik Cumhurbaşkanlığı seçimine 17 gün kaldı. Başta Lefkoşa, Girne, Gazimagusa, Güzelyurt, İskele olmak üzere birçok bölgede seçimin nabzını tutmaya çalıştık. Şehir merkezleri ile kırsaldaki seçmen arasında ciddi manada beklenti ve şikâyet farklılıkları var. “İsrail’in Rum tarafına yaptığı askerî yığınak” ve “Kıbrıs Yahudi adasıdır” gibi resmî ağızlardan çıkan açıklamalar KKTC gündeminde ciddi yer tutuyor. İsrail’in Gazze katliamı ve sonrasında Lübnan, İran, Yemen ve Suriye’ye dönük fiilî saldırıları ve Kıbrıs Rum kesiminin kara, deniz ve hava sahasında kurduğu egemenlik, Türk bölgesinde seçim önceliğini güvenlik merkezli bir boyuta taşımış. Bunu gittiğimiz her bölgede çok net gözlemledik.

Diğer yandan mevcut Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükûmetine dönük eleştirilerin başında turizm dışı istihdam konusunda mesafe alınamaması geliyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın rakibi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman’a dönük en temel eleştiri ise seçilmesi durumunda KKTC’nin egemenlik haklarından taviz vererek Rum tarafıyla (Türkiye’yi devre dışı bırakan) federasyon görüşmelerine başlama endişesi var. Ada geneli yaptığımız görüşmelerin ardından halkta gördüğümüz tüm kaygı ve beklentileri hem Tatar hem de Erhürman’a sorduk.

Cumhurbaşkanı Tatar, muhabirimiz Yılmaz Bilgen’e konuştu.

“ATAK” SLOGANIYLA BAŞLADI

Sahada yürüttüğü seçim çalışmaları esnasında konuştuğumuz Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın söylemlerinde “Türkiye bizimle beraber” vurgusu öne çıkıyor. Kampanya startını “Atak” sloganı ile veren Tatar, iki devletli çözüm kararlılığının devam edeceğini ifade etti. Tatar, CTP’nin iktidar olması durumunda, geçtiğimiz yıllardaki kazanımların tamamen heba edileceğini ve Erhürman’ın taviz masasına oturtularak federasyon görüşme sürecini başlatacağını savundu. Kıbrıs’ta mevcut durumdan geri dönüş olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

ERDOĞAN, BİZE GÜÇ VERDİ

"Türk Devletler Teşkilatı’nda gözlemci olarak varız. Ayrıca Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) gibi uluslararası arenada tanınırlık açısından mesafe aldık. TBMM’nin 18 Temmuz tarihli oturumunda politik vizyonumuz da bir kez daha tescil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son BM kürsüsünden yaptığı konuşma da bize ekstra güç verdi. Türkiye ile iş birliğimiz en üst noktada. Daha bugün Erhürman ile aynı görüşü paylaşan kadrolarla yaşanan sorunlar herkesin malumu. Bizim seçilmemiz durumunda o sorunlar bir daha yaşanmayacak. Diğer yandan ekonomik istikrara önümüzdeki dönem çok daha fazla önem vereceğiz. Her ne kadar icranın başında olmasam da göreve tekrar seçildiğimde geçen dönem yapılan yol, kavşak, teknoloji yatırımları, hastane, millî park, cumhuriyet sarayı gibi yatırımlara yenileri eklenecek. Türkiye ile siyasi olduğu kadar ekonomik iş birliğimiz de daha üretken boyut kazanacak. Türk kamuoyu ile yakınlaşma çok üst düzey bir hâl aldı. Yine Mavi Vatan ittifakını daha geliştireceğimizi söyleyebilirim. Sağlık, eğitim, ekonomi, ulaşım gibi alanlarda yapacağımız hamlelerle daha müreffeh bir Kıbrıs niteliği kazanacağız.

FÜZELERİN YÖNÜ BİZE DÖNÜK

Yönetim olarak Kapalı Maraş’ı açtık ve 2,5 milyon insan bölgeyi ziyaret etti. Şimdi yeni bir imar planı hazırlayarak bölgeyi yaşam alanına dönüştürmek istiyoruz. Rumlarla olan ihtilaflara ek, bu seçimde İsrail’in artan askerî varlığı, adaya taşıdığı asker ve füzeler seçmen iradesini mutlak manada etkileyecek. Şu an Rum halkı da tedirgin ancak o füzelerin yönü bize dönük. Bu nedenle güvenlik kaygısı daha ön plana çıktı.

YANIMDA TÜRK DEVLETİ VAR

CTP’nin federasyon ısrarı eşittir “Türk askerî bölgeden çıksın” anlamına geliyor. Şu an Türk askerinin buradaki varlığı Türkler kadar Rumlar açısından da hayatiyet kazandı. Çünkü Türk askeri burada güvenlik kadar istikrar vadediyor. Bununla birlikte İsrail’in enerji yatakları ve ticaret yolları üzerinde de hesapları var.

Federasyon zemininde 50 yıldır hiçbir kazanım ve ilerleme olmadı. Var olan egemenlik haklarımızın kabulü ön şartımız olmaya devam edecek. “Tek umudumuz Erhürman” diyorlar. Müzakere masasını kurma hayalleri kuruyorlar. Türk garantörlüğünü iptal etmek yegâne vizyon. Masa bir tuzak. Halk kendi geleceğine yön verecek. Benim yanımda Türk Devleti var."

CTP LİDERİ VE CUMHURBAŞKANI ADAYI ERHÜRMAN: TÜRKİYE İLE İSTİŞARE ETMEDEN İŞ YAPMAYIZ

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, kendi tezleri ile ilgili ciddi manada negatif propaganda yapıldığını ifade etti. Şu an Rum Kesiminin ciddi manada işgal altında olduğunu kaydeden Erhürman, şöyle devam etti:

"Biz hiçbir biçimde şartsız teslimiyet ya da federasyon fikrini savunmuyoruz. Türklerin kurucu unsur olma vasfı kesinlikle tartışma konusu edilemez. Kıbrıs’ta İngilizler dışında İsrail, ABD ve Fransa’nın gözle görülür etkinliği var. Bu ülkelerin tamamı, statü dışı ve gayrı hukuki biçimde oradalar. Oysa Türkiye uluslararası meşruiyeti olan anlaşmayla tüm adanın garantörü özelliğini taşıyor. Kıbrıs’ın deniz yetki alanları, güvenlik, ticaret yolu, enerji, hidrokarbon zenginliği ve turizm dahil, adanın sahip olduğu tüm haklara meşru ortağız. Şu an İsrail çok büyük bir tehdit. Oradaki varlığı çok tehlikeli bir boyut kazandı. Garantör ülke Türkiye’ye rağmen İsrail orada olamaz. Bizim itirazımız bunadır. Şu an hiçbir irademiz yok. Bu noktada sarı hat planını savunuyoruz ve çözüm perspektifimiz iki eşit kurucu devlet temellidir.

Tufan Erhürman (solda)

Yabancılara arazi satışı kontrolden çıktı. Bölgemizde ciddi karmaşa ve değişimler yaşanıyor. Bizim böyle bir ortamda Türkiye’nin varlığını tartışmak gibi bir lüksümüz olamaz. Rum tarafı da bizden Türk askerinin çıkarılmasını isteyemez.

CTP ile ilgili özellikle Türkiye’de farklı bir algı var. Bu bilinçli olarak oluşturuldu. Kıbrıs’ta kim gelirse gelsin Türkiye karşıtı bir siyasi çizgi izleyemez. Biz de iktidara geldiğimizde Ankara ile istişare etmeden iş yapmayacağız. Kıbrıs’ta dört cumhurbaşkanı değişti ve temel politik tutum çok değişmedi."

SONUCU KIYI ŞERİDİ BELİRLER

Kıbrıs’ta 19 Ekim günü 217 bin seçmen için 777 sandık kurulacak. Ülkede yapılan anketlere göre Girne, Lefkoşa, Güzelyurt, Lefke gibi şehirlerde Erhürman ve Tatar’ın oy oranları birbirine yakın. Konuştuğumuz otoriteler seçimin sonucunu; Gazimagusa, İskele, Mehmetçik, Geçitkale gibi iskele-kıyı şeridinin belirleyeceği yönünde görüş belirtiyor. Seçime katılımın yüzde 65’ler seviyesinde olacağı öngörülüyor.