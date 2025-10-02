CHP yurt dışı mitinglerine başlıyor: Şikâyete gidiyorlar!

Berat Temiz/ANKARA - 21 Eylül’de gerçekleştirilen 22’nci Olağanüstü Kurultay’ın ardından ilk toplantısını geçtiğimiz gün Özgür Özel başkanlığında yapan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), belediyelerdeki yolsuzluk düzenini perdelemek için yapılan mitingleri yurt dışına taşıma kararı aldı. Bu doğrultuda CHP ilk yurtdışı mitingini 12 Ekim’de Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirecek. Yurt dışı mitinglerinin başka nerelerde ve hangi tarihlerde yapılacağının zamanla açıklanacağı öğrenildi.

Öte yandan, CHP milletvekilleri hafta sonu Bolu’da kampa girecek. Kampta, yeni yasama dönemi faaliyetleri, ilk kongreleri ve 39. Olağan Kurultay süreci ana gündem olacak. Kampın ardından pazartesi günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) ve MYK toplantılarında kurultay tarihinin netleştirilmesi bekleniyor.

PARTİ SÖZCÜSÜ YÜCEL GİDEBİLİR

Özgür Özel’in 39. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’nde büyük değişikliğe gideceği belirtiliyor. ‘Gölge kabine’ modelini kaldıracak olan Özel, MYK’yı da 10-12 üyeyle sınırlı tutacak. Bu değişimden etkilenecek ilk ismin Parti Sözcüsü Deniz Yücel olduğu iddia edildi. Parti kulislerinde, Özel’in Yücel’i değiştireceği ve yerine başka bir ismi getireceği konuşuluyor.

ÖZEL'DEN KAAN'A DESTEK: SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Millî Muharip Uçak projesini desteklediklerini ve arkasında olduklarını belirtti.

Özel, sosyal medya hesabından KAAN fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda “1973’te başlayan büyük yolculuk, engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Millî gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN’ın arkasındayız. Türkiye’nin millî muharip uçağı KAAN bir gün yerli motoru ile de uçacak” dedi.