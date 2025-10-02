Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP yurt dışı mitinglerine başlıyor: Şikâyete gidiyorlar!

CHP yurt dışı mitinglerine başlıyor: Şikâyete gidiyorlar!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP yurt dışı mitinglerine başlıyor: Şikâyete gidiyorlar!
CHP, Özgür Özel, MYK, Parti Meclisi, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP, belediyelerdeki yolsuzluk iddialarını örtbas etmek için ilk yurt dışı mitingini 12 Ekim’de Brüksel’de yapacak. Parti içinde ise kurultay sürecine hazırlıklar sürerken, Özgür Özel’in MYK ve Parti Meclisi’nde kapsamlı değişikliklere gideceği konuşuluyor.

Berat Temiz/ANKARA - 21 Eylül’de gerçekleştirilen 22’nci Olağanüstü Kurultay’ın ardından ilk toplantısını geçtiğimiz gün Özgür Özel başkanlığında yapan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), belediyelerdeki yolsuzluk düzenini perdelemek için yapılan mitingleri yurt dışına taşıma kararı aldı. Bu doğrultuda CHP ilk yurtdışı mitingini 12 Ekim’de Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirecek. Yurt dışı mitinglerinin başka nerelerde ve hangi tarihlerde yapılacağının zamanla açıklanacağı öğrenildi.

Öte yandan, CHP milletvekilleri hafta sonu Bolu’da kampa girecek. Kampta, yeni yasama dönemi faaliyetleri, ilk kongreleri ve 39. Olağan Kurultay süreci ana gündem olacak. Kampın ardından pazartesi günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) ve MYK toplantılarında kurultay tarihinin netleştirilmesi bekleniyor.

PARTİ SÖZCÜSÜ YÜCEL GİDEBİLİR

Özgür Özel’in 39. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’nde büyük değişikliğe gideceği belirtiliyor. ‘Gölge kabine’ modelini kaldıracak olan Özel, MYK’yı da 10-12 üyeyle sınırlı tutacak. Bu değişimden etkilenecek ilk ismin Parti Sözcüsü Deniz Yücel olduğu iddia edildi. Parti kulislerinde, Özel’in Yücel’i değiştireceği ve yerine başka bir ismi getireceği konuşuluyor.

ÖZEL'DEN KAAN'A DESTEK: SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Millî Muharip Uçak projesini desteklediklerini ve arkasında olduklarını belirtti.

CHP yurt dışı mitinglerine başlıyor: Şikâyete gidiyorlar! - 1. Resim

Özel, sosyal medya hesabından KAAN fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda “1973’te başlayan büyük yolculuk, engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Millî gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN’ın arkasındayız. Türkiye’nin millî muharip uçağı KAAN bir gün yerli motoru ile de uçacak” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tatar’dan muhalefete: Tek vizyonları Türk garantörlüğünü iptal etmek! Kazanırlarsa taviz masasına oturacaklarAraç ekspertiz ücreti doktor muayenesini geçti: Fiyatlar yüksek, hile çok, güvensizlik tavan
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tatar’dan muhalefete: Tek vizyonları Türk garantörlüğünü iptal etmek! Kazanırlarsa taviz masasına oturacaklar - Gündem"Kıbrıs'ı heba etmeyin"İki acenteye “kurasız hac” yalanı cezası! Dini değerleri alet ettiler - Gündemİki acenteye “kurasız hac” yalanı cezası!Fenomende kara para da var rüşvet de! 154 yıl hapsi isteniyor - GündemFenomende kara para da var rüşvet de!İsrail, Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 20 Türk vatandaşını alıkoydu! İsimleri belli oldu - Gündemİsrail, 20 Türk vatandaşını alıkoydu!Cevdet Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması: Gençlere ve geleceğe odaklı olmalı - GündemCevdet Yılmaz'dan yeni anayasa açıklamasıTürkiye'den İsrail'e çok sert 'Sumud saldırısı' tepkisi: Uluslararası sularda bir terör eylemi - Gündem"Uluslararası sularda bir terör eylemi!"
Sonraki Haber Yükleniyor...