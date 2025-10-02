Selçuk Pehlivanoğlu: Beyin göçü yok, hayal göçü var

Mahmut ÖZAY- Cumhurbaşkanlığı Eğitim-Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Rize Eğitim Forumu’nda yaptığı konuşmada 21. yüzyılda savaşların silahlarla değil, beyinlerle yapıldığını ifade etti. Nitelikli insan gücünün önemli olduğunu anlatan Pehlivanoğlu, “Bugün savunma sanayimizle gurur duyuyoruz. İnsansız hava araçlarıyla gurur duyuyoruz ama bugün yapmamız gereken şey aslında en büyük savunma gücünün nitelikli bir gençlik olduğunu unutmamak,” diye konuştu.

Pehlivanoğlu, “Gençler nitelikli eğitimin yolunu arıyor. Bir evladımız bu ülkenin gidişatını değiştirebilir. İşte o çocuğumuzun geleceğini değiştirecek olan da sadece sizlersiniz. Önce kendinize güvenin. Sakın unutmayın. Bütün sıkıntılara rağmen sizin yetiştireceğiniz bir evlat, bu ülkeyi dünyada lider yapabilir.

Bizim insanımızın mutluluğuna mutluluk katıp, öğrencilerimize umut katmamız gerekiyor. Türkiye’de yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerimiz için beyin göçü yok. Hayal göçü var. Çocuklarımız umutsuzluk ve hayalsizlik sarmalında. Bu sarmaldan evlatlarımızı testle-tost arasından kurtarmamız gerekir. Dershane baronlarının ellerinden çocuklarımızı alıp, öğretmen merkezli, kıymetli olan okula çekmemiz lazım” dedi.